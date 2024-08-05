Последнее обновление: 05.08.2024 17:46

Украина уничтожила российский военный самолет Су-34

Украина заявила об уничтожении российского военного самолета Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожен на аэродроме "Морозовск" Ростовской области в результате удара ВСУ 3 августа.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, еще два самолета такого же типа на том же аэродроме повреждены обломками. На опубликованных ГУР спутниковых снимках "Морозовска" рядом с этими истребителями видны воронки от взрывов.

Кроме того, "полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли", уточнила украинская военная разведка.



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