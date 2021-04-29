Последнее обновление: 29.04.2021 17:08

Франция испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Франция осуществила успешный запуск баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщает Министерство вооруженных сил Франции.

Запуск проведен 28 апреля со стартовой площадки наземного базирования в департаменте Ланди, который на юго-западе страны, по программе ракетных испытаний М51. После успешного выполнения задачи ракета упала в регионе северной Атлантики.

Как подчеркивает оборонное ведомство, испытания проведены без наличия ядерного заряда и в соответствии с международными обязательствами Франции в сфере вооружений.

М51 - французская стратегическая твердотопливная баллистическая ракета, предназначенная для размещения на подводных лодках.

Максимальная дальность пуска - до 10 тыс. км.



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование