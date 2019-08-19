Столкновения военных Индии и Пакистана зафиксированы в Кашмире

Столкновения между военнослужащими Индии и Пакистана зафиксированы в выходные на линии контроля в штате Джамму и Кашмир, особый статус которого ранее упразднил Нью-Дели.

По данным ВС Индии в результате боев 17 августа погиб один индийский военнослужащий. При этом в районе города Сринагар произошло не менее десятка вооруженных инцидентов: там были ранены восемь человек.

По информации dpa, центр Сринагара по-прежнему блокирует индийская полиция, однако сняты ограничения на перемещения граждан: на улицах появились автомобили, моторикши и автобусы. По официальным данным восстановлены 36 тыс. линий связи. Вместе с тем, в Сринагаре пока нет мобильной связи и интернета.

Агентство AFP со ссылкой на источники сообщило об аресте не менее 4-х тысяч человек по обвинению в нарушении закона об общественной безопасности. Большинство из них самолетами вывезено из Кашмира, поскольку местные тюрьмы переполнены.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение Советом Безопасности ООН конфликта, причем к дискуссии также подключился президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран.

Власти Пакистана 7 августа понизили уровень дипломатических отношений с Индией после того, как та отменила особый статус штата Джамму и Кашмир.

Нью-Дели 5 августа упразднил особый статус спорного региона Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. В конце июля центральные власти начали вводить в штат, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих. Правительство штата 2 августа призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными и односторонними". Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаномс 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской части Кашмира сильны сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.