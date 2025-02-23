В Германии стартовали выборы в парламент

В Германии 23 февраля стартовали выборы канцлера, избирательные участки будут работать до 18:00. Ожидается, что консерваторы Фридриха Мерца смогут вернуть власть, передает Reuters.

По информации немецких СМИ, всего в Германии около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) – старше 60 лет, а 2,3 млн (3,9%) достигли 18 лет. За границей для участия в голосовании зарегистрировались еще около 200 тыс. граждан ФРГ.

Всего на выборах участвуют 29 политических партий, но во всех 16 федеральных округах Германии выступят только 10 из них: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Союз-90, или "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП), Альтернатива для Германии (АдГ), Левая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), Свободные избиратели, Volt, Марксистско-ленинская партия Германии, Альянс Германия.

Отмечается, что Христианско-демократический союз (ХДС) не участвует в выборах в Баварии. Вместо него там представлен близкий ему Христианско-социальный союз (ХСС).

Согласно данным последних опросов, проведенных перед выборами, блок ХДС/ХСС, от которого баллотируется Мерц, получил 30% поддержки населения. Крайне правая партия АдГ, кандитат от которой Элис Вайдель, получила 20% накануне голосования. А правительственная Социал-демократическая партия, от которой баллотируется Олаф Шольц, набрала лишь 15% голосов.