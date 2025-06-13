В Германии годовая инфляция в мае составила 2,1%

В мае 2025 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,1%.

Окончательные данные совпали с предварительными.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 3,3%. Услуги стали дороже на 6% за год. Цены на одежду и обувь повысились на 0,5%. Цены на бытовую энергию снизились на 3% в годовом сравнении.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года. Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 2,1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. В апреле инфляция в Германии составляла 2,2%.