В этом году мировое производство никеля увеличится на 7,3%

В 2018 году производство первичного никеля в мире увеличится на 7,3% и достигнет 2,227 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по никелю (International Nickel Study Group, INSG).

По итогам прошлого года показатель составлял 2,076 млн тонн, увеличившись на 4,4% относительно 2016 года (1,989 млн тонн).

Значительную долю неопределенности в прогноз вносят колебания производства никельсодержащего чугуна в Китае и Индонезии, отмечается в пресс-релизе группы. Кроме того, эти оценки не учитывает возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий.

Мировое потребление первичного никеля в текущем году ожидается на уровне 2,344 млн тонн против 2,192 млн тонн в 2017 году и 2,033 млн тонн в позапрошлом году, прогнозирует INSG.

Таким образом, глобальный рынок никеля продолжит испытывать нехватку металла. Дефицит в этом году составит около 117 тыс. тонн, что практически совпадает с прошлогодним объемом (116 тыс. тонн). В 2016 году он была меньше - 44 тыс. тонн.

INSG - независимаяй межправительственная организация, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, потреблением и торговлей никелем: Австралия, Бразилия, Германия, Греция, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.