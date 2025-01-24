Северная Корея ускорила подготовку дополнительных войск для отправки в Россию

Южнокорейская разведка обнаружила признаки ускорения Пхеньяном подготовки к отправке дополнительных северокорейских войск в Россию. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

«Прошло около четырех месяцев с начала развертывания войск КНДР в войне России против Украины, и сейчас, на фоне многочисленных потерь и появления пленных северокорейцев, наблюдается ускорение подготовки Пхеньяном дополнительных сил для отправки на войну», - заявили в ОКНШ.

В ведомстве отметили, что по последним данным южнокорейской разведки, на сегодня уже не менее 300 военнослужащих из КНДР убиты и около 2700 ранены.

В обмен на военную поддержку со стороны КНДР Россия, по мнению Сеула, помогает режиму Ким Чен Ына в развитии ракетной программы и разработке передовых систем вооружений, поэтому они ожидают продолжения их испытаний, как это произошло в начале января, когда Северная Корея за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа осуществила два ракетных пуска, один из которых она назвала испытанием новейшей гиперзвуковой ракеты.

«Хотя с момента инаугурации Трампа в ближайшем будущем не было обнаружено никаких признаков подготовки к запуску ракеты, мы считаем, что КНДР продолжает готовиться к испытанию спутника-шпиона или межконтинентальной баллистической ракеты», —-заявили в Объединенном комитете начальников штабов, не вдаваясь в подробности.

При этом корейские военные не исключают, что Пхеньян в любой момент может прибегнуть к провокациям с использованием своих баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет или мусорных аэростатов.

"Учитывая, что Север проводит испытания без предупреждения, военные не исключают возможности подобных провокаций и будут повышать бдительность и боеготовность в период праздника (корейский Новый год по лунному календарю, который в эти дни отмечают в Корее - прим.)", - говорится в сообщении.

Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что в ближайшие месяцы КНДР направит подкрепление северокорейским военным, которые уже воюют на стороне РФ против Украины.