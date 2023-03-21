Турция и Сирия могут получить 7 млрд евро на преодоление последствий землетрясений

Участники донорской конференции, организованной Европейским Союзом в понедельник, пообещали выделить в общей сложности семь миллиардов евро помощи Турции и Сирии для преодоления последствий разрушительных землетрясений, произошедших в начале февраля.

Участие в мероприятии "Вместе для народов Турции и Сирии", которое совместно организовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции, председательствующей в Совете ЕС, Ульф Кристерссон, приняли более 60 делегаций из ЕС, его государств-членов и партнеров.

"Сегодня очень хороший день для международной солидарности. Вместе с нашими партнерами мы собрали 7 миллиардов евро на поддержку людей в Турции и Сирии после разрушительных землетрясений", - подчеркнула фон дер Ляйен, отметив, что более половины суммы внесли ЕС и государства-члены.

Большинство средств - 6,05 миллиарда евро - в виде грантов и кредитов будут направлены на помощь Турции, остальные 950 миллионов евро - в виде грантов для Сирии. Европейская комиссия выделит один миллиард евро из этих средств.