Власти Беларуси обещают всяческое содействие в развитии проектов компании China Merchants Group

Власти Беларуси намерены оказывать всяческое содействие в поддержке действующих и новых проектов китайской компании China Merchants Group, которая является акционером Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время встречи с гендиректором компании China Merchants Group Ши Дай.

Белорусский чиновник подчеркнул, что China Merchants Group - крупнейший резидент и акционер "Великого камня".

"В прошлом году был успешно введен комплекс гостиничных услуг. Мы готовы оказать всяческое содействие как в поддержке существующих проектов компании на территории Республики Беларусь, так и в развитии новых", - заявил Снопков, видеофрагмент с которым опубликовала пресс-служба правительства.

China Merchants Taipingwan Development and Investment Co., Ltd. является девелоперской компанией зоны сотрудничества в области инноваций Тайпинского залива. Дочернее предприятие China Merchants Group занимается управлением инвестициями, благоустройством территории, обслуживанием базовой инфраструктуры, сопутствующими услугами для предприятий.