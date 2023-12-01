Последнее обновление: 01.12.2023 13:22

Беларусь подпишет соглашение с Китаем о предварительной оценке

Белорусские власти подпишут соглашение с Китаем о предварительной оценке, следует из постановления Совмина РБ №842 от 29 ноября 2023 года.

«Принять предложение Министерства экономики, согласованное с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении путем обмена письмами Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о проведении предварительной оценки», - говорится в документе.

Соглашение будет подписано путем обмена письмами.

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