Истребители НАТО трижды за неделю перехватывали российские самолеты в небе над Балтией

За прошедшую неделю истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

В частности, по данным ведомства, 13 августа истребители воздушной полиции НАТО совершили полет для выявления самолета Ил-20, который выполнял полет без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора и без радиосвязи с региональным центром управления полетами.

Кроме того, 14 августа истребители воздушной полиции НАТО поднялись в воздух на перехват двух самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27.

Они также выполняли полеты без планов полетов, без включенных радиолокационных транспондеров и без радиосвязи с РСЦУП.

Как сообщалось, истребители НАТО 16 августа перехватили российский самолет Ил-20, который также нарушал правила полетов. А в начале августа военно-воздушные силы Германии вместе со шведскими коллегами накануне были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

После этого ВВС Швеции и Германии снова поднимались на перехват российского разведывательного самолета над Балтийским морем.