За зарубежными активами семьи Асада началась «охота»

С падением режима экс-президента Сирии Башара Асада началась «международная охота» за активами его семьи и приближенных. Об этом заявил The Wall Street Journal экс-чиновник Белого дома Эндрю Тейблер, который отследил активы членов семьи бывшего сирийского лидера в ходе работы над санкциями.

«До революции у них было много времени, чтобы отмыть свои деньги. У них всегда был план «Б», и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», - заявил он.

По данным бывших американских чиновников, юристов и исследовательских организаций, которые изучали состояние «бывшего правящего клана», на которые ссылается WSJ, зарубежные активы удалось отследить у семьи жены Асада Асмы Ахрас, матери бывшего президента Анисы Махлуф и брата отца Асада Хафеза — Рифата.

Последний владел имуществом на сумму около €90 млн во Франции, однако в 2019 году парижский суд его конфисковал, постановив, что эти активы были получены в результате организованного отмывания похищенных государственных средств. По словам юриста, подававшего иск по этому делу, Уильяма Бурдона, предполагалось, что семья Махлуф будет зарабатывать деньги «от имени» Асада и финансировать его, когда это будет необходимо.

Среди выявленных активов, которые приводит издание: счета Анисы и ее брата Мохаммеда Махлуфа в швейцарском банке Credt Suisse, доход от «нелегальных сетей» семьи Ахрас в Европе и Персидском заливе, недвижимость в Москве на сумму $22,3 млн у племянника Анисы Хафеза Махлуфа.

Больше всего активов удалось отследить у одного из сыновей Мохаммеда Махлуфа — Рами: недвижимость и частный самолет стоимостью $43 млн в Дубае; недвижимость в Румынии; 18 счетов в филиалах HSBC на Каймановых и Британских Виргинских островах; отели и бар в Вене, которыми он больше не владеет; оператор мобильной связи Syriatel, частная авиакомпания Cham Wings, 50% акций Cham Holding, эксклюзивные контракты на работу на рынках беспошлинной торговли в Сирии — эти активы в основном утрачены в 2020 году.

Как рассказал университетский друг и советник Башара Асада Айман Абдель Нур, после прихода к власти отца Асада Хафеза (с 1971 по 2000 был президентом Сирии) он назначил своего шурина Мохаммеда Махлуфа «ответственным за прибыльную в стране монополию на импорт табака». После смерти Хафеза в 2000-м пост занял Башар Асад, и Махлуф передал бизнес Рами.

По данным Госдепартамента, последний стал «главным финансистом режима» с состоянием на общую сумму в $10 млрд. В 2008 году США ввели против Махлуфа санкции. Однако в 2020 году между Асадом и семьей Махлуф произошла «размолвка», в связи с чем Рами Махлуф был «публично отстранен». Конфликт, как пишет WSJ, был частично связан с тем, что сыновья Махлуфа рассказывали о роскошной жизни в соцсетях. Сейчас местоположение Рами Махлуфа неизвестно.

Кроме того, по информации Госдепа, после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году младший брат Башара Асада Махер командовал Четвертой бронетанковой дивизией Сирии, которая занималась контрабандой наркотика каптагон в другие страны Ближнего Востока. По оценке Обсерватории политических и экономических сетей, сирийской и арабской исследовательской организации, которая отслеживает торговлю каптагоном, в период с 2020 по 2022 год это приносило в среднем около $2,4 млрд ежегодно.

По словам бывшего сотрудника европейской разведки и советника бывших сирийских властей, Махер покупал недвижимость за границей еще до начала гражданской войны, его активы включали ферму в Аргентине. Экс-советник утверждает, что это была чайная плантация.

Башар Асад покинул пост президента и уехал из Сирии 8 декабря, когда в сирийскую столицу Дамаск вошли антиправительственные силы. Он и члены его семьи получили убежище в России. В Сирии было сформировано переходное правительство, его возглавил Мухаммед аль-Башир.

После захвата территорий повстанцами они врывались в правительственные здания и резиденции чиновников. Так, мародеры обнаружили в президентском поместье в Дамаске многочисленные предметы роскоши, дизайнерские вещи и роскошные автомобили. В Латакии сирийцы спустя около 50 лет получили доступ к частному курорту Асада, где до строительства были оливковые рощи.

The Washington Post писала, что Асад за годы своего правления создал себе относительно скромный публичный имидж, однако на самом деле семья жила в «тихой роскоши».