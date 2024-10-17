Последнее обновление: 17.10.2024 15:44

Розничный товарооборот в Минске за январь-сентябрь увеличился на 21,8%

В Минске розничный товарооборот в январе-сентябре 2024 г. составил 21 485,6 млн рублей, или 121,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в январе-сентябре 2024 г. составил 21 012,9 млн рублей, или 122,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2024 г. составил 72 899,5 млн рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2024 г. составил 2 122,2 млн рублей, или 115% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2023 г.



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