Розничный товарооборот в Беларуси за 2024 год увеличился на 11,8%

В Беларуси розничный товарооборот в 2024 году составил 90,1 млрд рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 26,8 рубля против 23 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота республики, в 2024 году составил 85,6 млрд рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2024 году составил 181,5 млрд рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Товарооборот общественного питания в 2024 году составил 6,2 млрд рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.