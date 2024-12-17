Розничный товарооборот в Минске за январь-ноябрь вырос на 21%

В Минске розничный товарооборот в январе-ноябре 2024 г. составил 27 129,9 млн рублей, или 121% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в январе-ноябре 2024 г. составил 26 534,4 млн рублей, или 121,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2024 г. составил 89 725,4 млн рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2023 г

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2024 г. составил 2 642,5 млн рублей, или 114,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2023 г.