Последнее обновление: 16.04.2025 15:11

МАРТ выявило нарушения в ходе проверок бань и саун

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в ходе мониторинга 23 объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги бань и саун, а также торговых объектов, расположенных в данных комплексах.

Как сообщило ведомство, на 15 объектах (65,2%) установлены нарушения правил бытового обслуживания потребителей. Два объекта в момент проведения мониторинга не вели деятельность (нарушен режим работы, закрыты на ремонт). Одна из бань в Витебске не внесена в реестр бытовых услуг Беларуси.

Кроме того, в настоящее время МАРТ проверяет обоснованность формирования тарифов на услуги бань по всей стране.

Субъектам, допустившим нарушения законодательства, выданы рекомендации об их устранении.

Кроме того, сводная информация для принятия необходимых мер реагирования направлена в облисполкомы и Минский горисполком.

За первый квартал текущего года сотрудники МАРТ проверили порядка 70 объектов бытового обслуживания (в том числе парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, СТО и др.).

МАРТ также напомнило, что бытовые услуги потребителям (по перечню, определяемому правительством) вправе оказывать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр бытовых услуг.



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