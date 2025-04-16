В Германии безалкогольное пиво становится все популярнее

Безалкогольное пиво приобретает все большую популярность в Германии: его производят более чем вдвое больше, чем 20 лет назад. Об этом сообщила во вторник Немецкая ассоциация пивоваров.

Немецкие пивоварни произвели около 700 миллионов литров безалкогольного пива в 2024 году, сообщила торговая организация накануне Дня немецкого пива 23 апреля.

Безалкогольное пиво составляет около 9% немецкого пивного рынка, на котором представлено более 800 брендов по всей стране, пишет DPA.

Самыми популярными сортами пива в Германии являются Pilsner, на который приходится 48% рынка, и более легкие сорта пива, известные как Helles, – 11%.

Ассоциация ожидает, что безалкогольное пиво продолжит набирать популярность.

"Инновационный потенциал пивоварен играет решающую роль в этом росте", – сказал президент ассоциации Кристиан Вебер.

Он утверждает, что новые технологии пивоварения улучшили вкус и качество безалкогольного пива за последние годы.

Хотя продажи алкогольного пива все еще значительно превышают продажи безалкогольных сортов, последние могут еще больше вырасти, поскольку потребители отказываются от алкогольных напитков.

В 2024 году в Германии было продано около 6,8 миллиарда литров пива, что является самым низким показателем с 1993 года.

При этом продажи пива в Германии снизились, даже несмотря на надежды на чемпионат по футболу.