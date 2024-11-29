Последнее обновление: 29.11.2024 16:56

Годовая инфляция во Франции в ноябре составила 1,7%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре 2024 года увеличились на 1,7% в годовом выражении, согласно предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 1,6%.

Потребительские цены в октябре понизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на 0,3%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в ноябре выросли на 1,3% в годовом выражении и снизились на 0,1% в помесячном. Месяцем ранее потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, поднялись на 1,2% год к году и на 0,3% месяц к месяцу.

Инфляция в сфере услуг в ноябре ускорилась до 2,5% с 2,3%, рост стоимости продуктов питания замедлился до 0,2% с 0,6%, табачные изделия подорожали на 8,7%, как и месяцем ранее. Цены на энергоносители снизились на 0,7% после спада на 2% в октябре, промышленные товары подешевели на 0,2%, как и месяц назад.

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