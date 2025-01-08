Годовая инфляция во Франции в декабре сохранилась на уровне 1,3%

Потребительские цены во Франции в декабре 2024 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,3% в годовом выражении после такого же повышения в ноябре. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,2%.

Рост цен на энергоносители был компенсирован несколько более резким снижением цен на промышленные товары, отмечает Insee.

Темпы роста цен на продукты питания во Франции в декабре замедлились до нуля в годовом выражении с 0,2% в ноябре. Цены на энергоносители увеличились на 1,2% после снижения на 0,7% месяцем ранее. Промышленные товары подешевели на 0,4% (-0,3% в ноябре). Услуги подорожали на 2,3%, как и месяцем ранее. Цены на табачные изделия выросли на 8,7%, как и в ноябре.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 1,8% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда цены выросли на 1,7%. Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,2%.