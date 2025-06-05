Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,50% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,50% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - пояснила пресс-служба.

Стимулирующая монетарная политика Национального банка в прошлом году (снижал ставку трижды) сменилась на жесткую в конце года: в декабре он поднял ставку сразу на 100 б.п. до 15,25%. После сохранения этого уровня в январе текущего года, в марте последовало новое повышение - на 125 б.п., до 16,5%. В апреле центробанк вновь сохранил базовую ставку без изменений.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 11 июля.