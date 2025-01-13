Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам Хезболлы в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на основании полученных разведданных нанесла в ночь на понедельник авиаудары по ряду объектов шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

"В числе подвергшихся ударам объектов стали площадка для пуска ракет, военный объект, а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые Хезболлой для контрабанды оружия", - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Военные отметили, что эти объекты представляли угрозу "для израильского тыла и ЦАХАЛ".

"В соответствии с соглашением о прекращении огня, ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы предотвратить любую угрозу государству Израиль, и будет пресекать любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы", - подчеркнули в армии.

Режим прекращения огня между израильскими военными и Хезболлой вступил в силу 27 ноября. В соответствии с ним, израильская армия должна поэтапно уходить с территории Ливана, но оставляет за собой право наносить удары по бойцам Хезболлы в случае, если решит, что они представляют угрозу для безопасности Израиля.

После этого поступали сообщения об инцидентах, когда израильтяне и боевики Хезболлы наносили удары по позициям друг друга.