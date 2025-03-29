Регулятор ЕС потребовал 100% покрытия криптоактивов страховщиков

Европейский орган по страхованию и пенсионному обеспечению (EIOPA) предложил ввести новое требование: страховщики должны держать капитал, полностью равный стоимости их вложений в криптоактивы.

Так EIOPA хочет защитить клиентов от рисков, связанных с волатильностью криптовалют, таких как биткоин и Ethereum.

Предложение представлено в техническом отчете для Еврокомиссии. Среди представленных вариантов регулятор назвал наилучшим «полное 100% покрытие криптоактивов». Предыдущая идея о 80% покрытии была признана недостаточной, поскольку, по мнению EIOPA, она не учитывает высокий риск полного обесценивания криптовалют.

Это требование будет строже, чем для других активов. Например, для акций и недвижимости в ЕС действует необходимость держать капитал на уровне 39-49% и 25% соответственно.

Однако доля криптоактивов в страховом и перестраховочном рынке на сегодня крайне мала. Она составляет около €655 млн — лишь 0,0068% от всех операций на рынке Европы. Большинство фондов с криптоактивами связаны с паевыми инвестициями.

Больше всего новое требование может ударить по страховщикам из Люксембурга и Швеции, где сосредоточено большинство страховых вложений в криптовалюты — 69% и 21% соответственно.

Между тем советник ЕЦБ Юрген Шааф в феврале заявил, что биткоин не подходит для национальных государственных резервов.