Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта в рамках XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

«Замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина и статс-секретарь - замминистра транспорта России Дмитрий Зверев утвердили порядок информирования об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры двух стран, а также транспортных средств, используемых для международных и каботажных автомобильных перевозок грузов», - говорится в сообщении.

Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника» и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (РФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает проведение совместных научных исследований, обмен опытом в области использования инноваций в транспортной деятельности, обеспечения качества и доступности транспортных услуг, сбалансированного развития различных видов транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры.

Выставка «Транспорт России» проходит с 19 по 21 ноября в московском Гостином дворе.