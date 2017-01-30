Трамп отказался обсуждать с Путиным смягчение санкций

Надежды российских властей на резкое изменение политики США в отношении РФ постепенно разбиваются о суровую реальность.

В ходе первого телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в минувшие выходные, тема отмены или частичного смягчения введенных против России санкций не обсуждалась.

Путин и Трамп беседовали около 45 минут о "положении дел на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте, стратегической стабильности и режиме нераспространения (ядерного оружия), ситуации вокруг иранской ядерной программы и кризисе в Украине".

По сведениям пресс-службы Кремля, "Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам", но говорить об изменении санкционного режима отказался.

Эта тема не поднималась, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и подтвердил в интервью телеканалу ABC официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, в Вашингтоне "не принимали никаких решений по поводу санкций" и допускают любое развитие событий.

"Мы рассчитываем на взаимодействие с ними в борьбе против ИГ (террористическая группировка «Исламское государство»), в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо. Президент будет далее вести диалог и наша команда продолжит поддерживать связи с российским государством и российскими официальными лицами. Но никаких решений по санкциям не было", - сказал Спайсер.

Наиболее чувствительные для РФ санкции, предполагающие ограничения на валютное финансирование для россйских госбанков и госкорпораций, были продлены на год, и снять их можно только через конгресс, который благосклонности в этом вопросе не проявляет, напомнил РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По его словам, надежды российского руководства связаны с возможностью отмены крымского санкционного пакета, который заморозил активы российских чиновников и запретил им въезд в Штаты и Евросоюз.

Даже если предположить, что лично у Трампа есть намерение смягчить санкицонный режим в соответствии с озвученными им же предвыборными обещаниями, надеяться на скорую реализацию этих идей бессмысленно, говорит экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

"В настоящее время в США в политическом классе сложилась двухпартийная коалиция противников улучшения российско-американских отношений и сторонников продолжения жесткого курса. И поэтому реализация вот этой части предвыборной программы Трампа, а именно улучшения отношений с Россией, наталкивается и будет наталкиваться в дальнейшем на наиболее серьезное сопротивление", - сказал эксперт.