Министры обороны США и Литвы обсудили расширение американского военного присутствия

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене провела телефонный разговор с министром обороны США Питером Хегсетом. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере обороны и вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Шакалене заверила, что Литва готова не только сохранить, но и, по возможности, увеличить присутствие войск США в нашей стране.

"США не собираются бросать нас на произвол судьбы. Питер Хегсет очень позитивно отреагировал на перспективы и благоприятные условия сотрудничества в сфере оборонной промышленности, мы договорились продолжить работу на тактическом уровне и продолжить переговоры в ходе других встреч", - сказала литовский Довиле Шакалене, которую цитирует пресс-служба.

Отмечается, что обе стороны подтвердили стремление продолжать тесное сотрудничество в целях укрепления региональной и международной безопасности.

"Военное присутствие США в Литве является критически важным фактором сдерживания и гарантией безопасности в странах Балтии", - подчеркнули в Минобороны Литвы.