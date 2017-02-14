Парламент Литвы ратифицировал договор о статусе американских военных

Литовский парламент во вторник единогласно в срочном порядке ратифицировал литовско-американское соглашение о предоставлении особого правового статуса американским военным в Литве, сообщает канцелярия парламента.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте одобрила литовско-американское соглашение о правовом положении военнослужащих США на территории Литовской Республики и направила документ на ратификацию в парламент. Данное соглашение 17 января подписали министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл.

"За проект ратификации договора между правительством Литвы и правительством США о военном сотрудничестве в срочном порядке проголосовали 111 парламентариев", - говорится в сообщении канцелярии парламента.

По словам вице-министра обороны Литвы Витаутаса Умбрасаса, безопасность Литвы и жителей этой страны должна быть обеспечена при поддержке США. "Мы должны приложить все усилия для того, чтобы безопасность нашей страны и наших жителей была обеспечена. Для этого необходима политическая воля нас самих и поддержка союзников для сдерживания, а если понадобится — и совместной борьбы. В первую очередь это поддержка США. Несомненно, США являются гарантом нашей безопасности и стратегическим партнером в сфере обороны", - приводит слова Умбрасаса канцелярия.

Договор детально описывает статус военных США в Литве — прибытие, отбытие, возможность попадания в военные объекты инфраструктуры в целях военного сотрудничества, налоги, юрисдикция, военная почта, признание водительских удостоверений, регистрация транспортных средств, передвижение. Соглашение вступает в действие после ратификации.

По данным литовского Минобороны, ранее соглашение о статусе американских военнослужащих подписали Эстония и Латвия. С 2014 года в Литве, Латвии, Эстонии и Польше находится по роте американских солдат.