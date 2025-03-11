Правительство Дании намерено значительно ужесточить наказание за нарушение антироссийский санкций

Правительство Дании намерено ужесточить шкалу наказания за нарушение санкций ЕС против России.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции, если раньше нарушение санкций каралось лишением свободы на срок до четырех месяцев, то теперь планка поднята до пяти лет.

Если при наличии отягчающих обстоятельств виновный мог быть приговорен к четырем годам, то теперь ему может грозить срок до восьми лет. В пресс-релизе говорится, что правительство "со всей серьезностью относится к лицам и датским предприятиям, которые нарушают и обходят санкции ЕС, например против России, экспортируя продукцию, способствующую усилению российских вооруженных сил".

Кабинет подготовил и направил в парламент соответствующий законопроект. В нем также особо говорится о нарушении эмбарго на поставку оружия, где наказание может быть сроком до восьми лет тюрьмы вместо пяти.

"Совершенно неприемлемо, когда датские компании решают нарушить санкции ЕС, например против России и Белоруссии, чтобы получить дополнительную прибыль. Мы со стороны правительства хотим принять в отношении них жесткие меры. Поэтому сейчас мы предлагаем законопроект, который существенно увеличивает наказание, например за нарушение санкций ЕС, и, предложив его, фактически идем значительно дальше минимальных правил ЕС в этой области. С датской стороны мы должны послать четкий сигнал о том, что поддерживаем эффективное применение санкций ЕС", - сказал министр юстиции Петер Хуммельгор.