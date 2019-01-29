Глава МИД Дании призвал ЕС к санкциям против России из-за конфликта в Азовском море

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен во вторник призвал Европейский союз ввести санкции в отношении России из-за конфликта с Украиной в Азовском море.

Самуэльсен во вторник и среду проведет встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным и посетит расположенный на Азовском море город Мариуполь, говорится в заявлении министерства иностранных дел Дании.

“Я считаю, что ЕС необходимо отреагировать на агрессивное поведение России”, - сказал Самуэльсен.

ЕС на этой неделе вручит Москве формальную дипломатическую ноту протеста, поскольку Россия продолжает удерживать украинских моряков, задержанных в ходе произошедшего в ноябре инцидента в Азовском море, сказали Рейтер дипломатические источники на прошлой неделе.

Министры иностранных дел ЕС в четверг проведут встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других вопросов.

Россия в конце ноября захватила три корабля ВМС Украины у берегов аннексированного Крыма, открыв по ним огонь и ранив нескольких моряков. Экипажи в составе 24 моряков были задержаны. Лефортовский суд Москвы в середине января продлил их арест до 24 апреля.