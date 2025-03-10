Власти Минска установили налог для владельцев собак

Решением Минского городского Совета депутатов № 114 от 18 февраля 2025 г. внесены изменения в решение от 24 ноября 2010 г. № 60 «Об установлении и введении в действие налога за владение собаками».

Согласно документу, ставка налога на 2025 год останется на уровне 2023 года и составит:

за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак, – 37 белорусских рублей;

в иных случаях –11,1 белорусского рубля.

Согласно Налоговому кодексу Беларуси, объектом налогообложения налогом за владение собаками признается владение собаками в возрасте трех месяцев и старше.

От налога за владение собаками освобождаются:

инвалиды, владеющие собакой-поводырем;

инвалиды I и II группы;

инвалиды III группы – в отношении одной собаки;

достигшие общеустановленного пенсионного возраста или имеющие право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, – в отношении одной собаки;

родители (усыновители, удочерители), воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, – в отношении одной собаки;

родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет – в отношении одной собаки;

проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах, – в отношении одной собаки

Решение вступило в силу 9 марта 2025 г.