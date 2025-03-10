Россельхознадзор попросил Беларусь приостановить сертификацию куриных лап в Россию

Рооссельхознадзор обратился с просьбой в компетентные органы Беларуси с 10 марта 2025 года приостановить сертификацию куриных лап на территорию России.

«Решение принято в соответствии с официальным письмом ГТУ Китая относительно внесения изменений в протокол о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем и в связи с усилением контроля за ввозом в страну и производством продукции птицеводства на территории РФ», - говорится в сообщении Россельхознадзора.