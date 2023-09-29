Россия вернула в Беларусь... сто тысяч клещей

Из Беларуси в Россию пытались завезти 100 тысяч клещей-энтомофагов, но российская сторона сочла их перевозку незаконной и развернула груз на границе.

Как сообщает Россельхознадзор, ветеринарные инспекторы службы установили, что живые клещи Phytoseiulus Persimilis в количестве 100 тыс. штук, следовавшие в адрес получателя из Белгородской области, сопровождались ветеринарным сертификатом, выданным белорусской ветеринарной службой. Согласно представленным документам, клещи имели происхождение Египта.

Однако в ходе проверки выяснилось, что сведения, нанесенные на потребительскую упаковку, не соответствовали информации, содержащейся в представленных сопроводительных документах.

Кроме того, в ветеринарном сертификате частично отсутствовала необходимая информация, а сам документ содержал "некорректные сведения о наименовании груза, его назначении и нахождении на таможенной территории Таможенного союза".

Помимо этого, отсутствовало генеральное разрешение Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию из Беларуси насекомых и клещей-энтомофагов происхождения Египта.

"После проведения разбирательства груз возвращен на территорию Республики Беларусь в установленном ветеринарным законодательством порядке", - говорится в сообщении.