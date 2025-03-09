США ветировали инициативу Канады в G7 по мониторингу за "теневым флотом" России

США отклонили предложение Канады в G7 о создании целевой группы для борьбы с так называемым "теневым флотом" нефтяных танкеров России. Об этом пишет Bloomberg.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, проведет саммит министров иностранных дел в Шарлевуа на следующей неделе.

На переговорах по выработке совместного заявления по морским вопросам США настаивают на усилении формулировок по Китаю и смягчении формулировок по России, рассказали источники на условиях анонимности.

Помимо вето на предложение Канады о создании целевой группы для мониторинга нарушений санкций российским "теневым флотом", в проекте заявления G7, с которым ознакомилось агентство, США добились изъятия слова "санкции", а также формулировки, упоминающей "способность России поддерживать войну" в Украине, заменив ее на "получать доходы".

При этом агентство отмечает, что коммюнике G7 не является окончательным до тех пор, пока не будет опубликовано на основе консенсуса, и переговоры еще могут привести к значительным изменениям до или во время саммита.

Напомним, в феврале страны "Группы семи" не смогли принять совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.

Перед тем стало известно, что США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к третьей годовщине большой войны.

Агентство Bloomberg утверждало, что Соединенные Штаты даже пригрозили отозвать поддержку совместного заявления государств "Группы семи".