Последнее обновление: 06.09.2019 11:33

В американский конгресс внесли законопроект против возвращения России в G7

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения России в "Большую семерку".

Согласно документу, участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий. В частности, конгрессмен настаивает на том, что Россия оккупировала территории Украины и совершает атаки на демократии во всем мире. По его словам, для участия в саммите G7 Москва должна отказаться от подобных действий.

"Палата представителей США призывает всех лидеров Группы семи выступить против возвращения России", - говорится в резолюции.

Сайрес уверен, что президент Дональд Трамп идет против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества, поддерживая возвращение России в клуб. По мнению конгрессмена, действия американского лидера ослабляют переговорную позицию Вашингтона.

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