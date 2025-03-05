Последнее обновление: 05.03.2025 18:26

Ни одна армия стран НАТО не готова к современной войне - ВСУ

Армия стран НАТО не готова к современной войне, в которой все чаще применяют беспилотники. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал командующий войсками беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковник Вадим Сухаревский.

"Из того, что я вижу и слышу, ни одна армия НАТО не готова противостоять каскаду беспилотников", – считает он.

По словам командующего силами БпЛА, украинская армия на четвертый год войны стремится опережать врага: использует искусственный интеллект и испытывает лазеры для сбивания российских дронов.

Сухаревский отметил, что Альянс должен признать экономическое преимущество дронов, ведь их создание зачастую обходится дешевле, чем обычное вооружение.

"Это элементарная математика. Сколько стоит ракета, сбивающая "шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять?", – задал он риторический вопрос.

Полковник также отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что 60% целей сейчас уничтожаются беспилотниками. По словам Сухаревского, вопрос только в том, как будет развиваться тактика их применения и технологический аспект.

По его оценкам, на линии фронта работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств. Благодаря этому меньше солдат оправляют в опасные районы для логистики или ведения боев.

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