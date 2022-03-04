НАТО согласно на аннигиляцию Украины ради собственной безопасности

НАТО готова принести в жертву Украину ради мнимой надежды на то, что Путин утолит свой имперский аппетит расправой над украинским народом и российская военная агрессия не пойдет дальше в Европу в случае «надлежащего» поведения альянса.

Такой вывод следует из сегодняшних объяснений генсека НАТО Йенса Столтенберга, почему НАТО так боязно объявлять над Украиной бесполетную зону и передавать Киеву собранные еще в СССР военные самолеты.

"Поскольку это будет даже еще опаснее, опустошительнее, и повлечет большие человеческие страдания. Поэтому, мы четко дали понять, что мы не собираемся заходить в Украину, ни по суше, ни через украинское воздушное пространство. И конечно, единственный способ, чтобы ввести бесполетную зону, это отправить боевые самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и тогда внедрить эту бесполетную зону путем сбития российских самолетов", - заявил Столтенберг.

"Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы это сделаем, это в итоге может привести к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран и приведет к гораздо большим человеческим страданиям. Это причина, почему мы приняли это болезненное решение, чтобы применить тяжелые санкции, оказать значительную поддержку, усилить поддержку, но в то же время без привлечения сил НАТО непосредственно в конфликт в Украине, ни на суше, ни в воздушном пространстве", - подчеркнул Столтенберг.