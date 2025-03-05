Стороны будущей коалиции в Германии договорились о фонде на €500 млрд для инфраструктуры и обороны

Блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о коалиционном правительстве, договорились о создании специального фонда в размере €500 млрд на развитие инфраструктуры, а также о пересмотре правил заимствования для существенного увеличения расходов на оборону. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

«На фоне растущих угроз ХДС/ХСС и СДПГ хотят обеспечить очень высокие дополнительные расходы на оборону и инфраструктуру. Как было объявлено сторонами на пресс-конференции в Берлине во вторник вечером, они хотят создать специальный фонд в размере €500 млрд для развития инфраструктуры и ослабить долговые ограничения на расходы на оборону», - говорится в заявлении.

Глава ХДС и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, важно, чтобы в Европе и Германии «очень быстро» были приложены «очень большие усилия» для преодоления вызовов. По этой причине все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, должны быть освобождены от ограничений долгового тормоза в будущем. По оценкам, это может составить около €43 млрд.

Кроме того, будет создан новый специальный фонд в размере €500 млрд, финансируемый за счет кредитов, чтобы «быстро и устойчиво инвестировать в нашу инфраструктуру» в течение десятилетнего периода. Ожидается также, что этот специальный фонд «даст толчок частным инвестициям в больших масштабах».

Мерц добавил, что фракции ХДС/ХСС и СДПГ на следующей неделе внесут в Бундестаг соответствующие предложения по изменению Основного закона. По его словам, принцип «сколько бы это ни стоило» теперь должен распространяться и на обороноспособность.

Как сообщалось, консервативный блок ХДС/ХСС, получивший мандат на формирование нового правительства в Германии, и Социал-демократическая партия 28 февраля начали предварительные переговоры о создании коалиции.