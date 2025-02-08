Немецкие "Зеленые" сомневаются в возможной коалиции с консерваторами Мерца

Кандидат в канцлеры от немецких "Зеленых" Роберт Габек намекнул, что его партия может не согласиться войти в коалицию с консервативным блоком ХДС/ХСС после выборов 23 февраля. Об этом сообщает Politico.

На предвыборном мероприятии в пятницу, 7 февраля, в городе Фленсбург на севере Германии Габек поставил под сомнение возможность создания коалиции между "Зелеными" и консерваторами.

По словам Габека, с лидером ХДС Фридрихом Мерцом стало "сложнее" работать после того, как он пошел на сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии" в Бундестаге.

"Если это повторится, будет трудно найти общий язык на этой основе", – добавил политик.

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Такая позиция может вызвать проблемы для Мерца, поскольку при определенных послевыборных сценариях ему могут понадобиться "Зеленые" для формирования большинства.

Текущие опросы показывают, что его правоцентристский блок набирает около 30%, чего недостаточно для формирования единоличного большинства.

Поддержка блока Мерца не пострадала от его решения инициировать резолюцию с требованием ужесточить миграционную политику, которая была принята в парламенте благодаря поддержке депутатов "АдГ".

Этот шаг одновременно вызвал шквал критики со стороны других партий и волну уличных протестов в Германии, поскольку он нарушил давнее табу на любое сотрудничество с ультраправыми политическими силами.