ЕС планирует сократить импорт энергоресурсов на €45 млрд в этом году

Европейская комиссия разработала планы, направленные на сокращение расходов ЕС на импорт ископаемого топлива на €45 млрд в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Еврокомиссия в среду должна предложить ряд мер для поддержки европейской промышленности.

Пакет включает предложения по ускорению выдачи разрешений на проекты по возобновляемой энергетике, изменения установления энергетических тарифов, а также увеличение государственной помощи экологически чистым отраслям промышленности и более гибкому производству электроэнергии.

Анализ Еврокомиссии показал, что в совокупности эти меры могут снизить расходы ЕС на импортируемые нефть и газ на €45 млрд в 2025 году, а к 2030 году ежегодная экономия возрастет до €130 млрд.

Большая часть экономии будет получена благодаря быстрому развитию возобновляемой энергетики и увеличению энергосбережения, что будет сдерживать спрос стран на нефть и газ.

Закупки энергоресурсов в Европе колебались в течение последних лет. По данным Еврокомиссии, расходы ЕС на импорт ископаемого топлива упали до €163 млрд в 2020 году во время карантина из-за COVID-19, а затем достигли пика в €604 млрд в 2022 году после того, как Россия сократила поставки газа, и цены на него резко выросли.

Ранее сообщалось, что по состоянию на февраль 2025 года около 13% газа, который покупают страны ЕС, все еще происходит из России, и Еврокомиссия готовит законодательство для того, чтобы поощрять страны-члены отказываться от него.

Европейский Союз также не заинтересован увеличивать поставки российского газа на свою территорию несмотря на Венгрию и Словакию.