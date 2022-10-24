Чехия будет судиться с Газпромом из-за срыва поставок газа

Чешская энергетическая компания ČEZ обратится в международный арбитраж с иском к российскому Газпрому, где потребует компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года. Об этом заявил генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш в эфире Чешского телевидения (ČT).

По словам Бенеша, в настоящее время невозможно вести переговоры с Газпромом о поставках на следующий год, и международный арбитраж в этой ситуации – единственно возможный шаг, передает Укринформ со ссылкой на Denik.cz.

«В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт, трудно говорить о чем-то, кроме компенсации убытков», - подчеркнул Бенеш, отвечая на вопрос, ведет ли ČEZ переговоры с российским Газпромом о поставках на 2023 год.

Ущерб ČEZ он оценил в размере примерно от сотен миллионов до миллиарда чешских крон.