Минфин Беларуси утвердил новые цены на скупаемые у населения драгметаллы

Постановлением Министерства финансов № 12 от 17 февраля 2025 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br106,45 (ранее Br102,33); 500 – Br141,94 (ранее Br136,45); 583, 585 – Br166,06 (ранее Br159,64); 750 – Br212,90 (ранее Br204,67); 900 – Br255,48 (ранее Br245,60); 916 – Br260,02 (ранее Br249,97); 950 – Br269,68 (ранее Br259,25); 958 – Br271,95 (ранее Br261,43);

платина – 950 – Br93,43 (ранее Br92,76);

серебро – 750 – Br2,39 (ранее Br2,38); 800 – Br2,54 (ранее Br2,54); 875 – Br2,78 (ранее Br2,77); 916 – Br2,91 (ранее Br2,90); 925 – Br2,94 (ранее Br2,93); 960 – Br3,05 (ранее Br3,04).

Постановление вступает в силу после его опубликования.