Минфин Беларуси повысил цены на скупаемые у населения драгметаллы

Постановлением Министерства финансов № 65 от 9 декабря 2024 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br102,33 (ранее Br93,43); 500 – Br136,45 (ранее Br124,57); 583, 585 – Br159,64 (ранее Br145,75); 750 – Br204,67 (ранее Br186,86); 900 – Br245,60 (ранее Br224,23); 916 – Br249,97 (ранее Br228,21); 950 – Br259,25 (ранее Br236,68); 958 – Br261,43 (ранее Br238,68);

платина – 950 – Br92,76 (ранее Br89,42);

серебро – 750 – Br2,38 (ранее Br2,24); 800 – Br2,54 (ранее Br2,38); 875 – Br2,77 (ранее Br2,61); 916 – Br2,90 (ранее Br2,73); 925 – Br2,93 (ранее Br2,76); 960 – Br3,04 (ранее Br2,86).

Постановление вступает в силу после его опубликования.