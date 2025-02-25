Польша готова принять американский военный контингент из Германии

Польша охотно примет на своей территории дополнительный военный контингент США в случае отказа от этого нового правительства Германии. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

"Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с США. Как президент Польши, я могу сказать со всей ответственностью: я заинтересован в том, чтобы все сотрудничество, которое Германия имеет с США, перенести в Польшу. Очень охотно", - сказал Дуда.

Так он прокомментировал заявление лидера консервативного блока ХДС/ХСС, кандидата на пост федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном отказе от такой формы партнерства с США.

Отвечая на вопрос об идее создания общей армии в рамках Евросоюза, Дуда заявил, что для Польши "надежным союзником являются, прежде всего, США, которые за последние сто лет неоднократно показывали, что, возвращаясь в игру, они способны прервать любой вооруженный конфликт, прекратить его".