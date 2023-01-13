Системами Patriot в Польше будут управлять немецкие военные

Польские власти пригласили в страну немецких военных, которые будут вести управления системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет польское издание PR24.

“Польские власти одобрили размещение военнослужащих Бундесвера в нашей стране для управления системой Patriot. Соответствующие документы подписаны президентом Анджеем Дудой”, – говорится в материале.

Согласно информации, немецкие военные прибудут в Польшу на следующей неделе. Речь идет о нескольких сотнях военных, которые, вместе с противовоздушными системами Patriot, будут дислоцированы вблизи Люблина.