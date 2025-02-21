ЦАХАЛ проведет операцию на Западном берегу после взрывов около Тель-Авива

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать масштабную операцию на Западном берегу против террористических центров после серии взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, сообщает его офис.

Согласно информации, ЦАХАЛ проведет "мощную операцию" против "горячих точек терроризма" на Западном берегу.

Нетаньяху также поручил полиции и Общей службе безопасности Израиля "Шин Бет" "активизировать превентивные мероприятия" в городах Израиля, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Решения были приняты после встречи с министром обороны Исраэлем Кацем, начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Халеви, шефом "Шин Бет" Роненом Баром и комиссаром полиции Даниэлем Леви.

Ранее Кац приказал Армии обороны Израиля усилить антитеррористическую операцию на Западном берегу в ответ на взрывы автобусов в Бат-Яме.

"В свете серьезных попыток террористических атак в центральной части Израиля, совершенных палестинскими террористическими организациями против гражданского населения Израиля, я дал указание Армии обороны Израиля усилить интенсивность своих операций, чтобы пресечь террор в лагере беженцев Тулькарм и в других лагерях беженцев в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - прим.) в целом", - говорится в его заявлении.

Кац отметил, что власти будут преследовать террористов до конца, а жители, спонсирующие и укрывающие их, "заплатят высокую цену".

В четверг вечером в различных местах в Бат-Яме, который является пригородом Тель-Авива и расположен в центральном Израиле, взорвались несколько автобусов.

Полиция заявила, что в результате инцидентов никто не пострадал, ведется розыск подозреваемых.

Министр транспорта Мири Регев призвала остановить все автобусы, поезда и скоростные трамваи для проверки на наличие других возможных взрывных устройств. Регев также прервала свой визит в Марокко и немедленно вернется в Израиль.

Как сообщил командующий полицейским округом Тель-Авива Хаим Саргарофф местным СМИ, были обнаружены взрывчатые вещества весом от 4 до 5 кг, которые должны были взорваться в пятницу утром.

"Это крупномасштабный инцидент, и мы задействованы в большом количестве мест. Мы проверили поезда и автобусы и пытаемся понять, сколько подозреваемых причастно к этому", - добавил он.

Позднее сотрудники службы безопасности установили, что ответственные за установку взрывных устройств были из "террористической инфраструктуры" в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Армия обороны Израиля заблокировала въезд в некоторые районы Западного берега, сообщили военные.

"После оценки ситуации контртеррористическая операция Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии продолжается и будет осуществляться в соответствии с данными разведки. Армия обороны Израиля закрыла въезд в определенные районы Иудеи и Самарии", - говорится в заявлении военных в соцсетях.