Армия Израиля отправила подкрепление на сирийскую границу

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду проинформировали об отправке подкрепления на границу с Сирией.

"В соответствии с анализом оперативной обстановки решено усилить присутствие в районе сирийской границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили о нанесении удара по входу в здание генштаба вооруженных сил Сирии в Дамаске.

Ранее в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ продолжит нанесение ударов по сирийской армии, пока она не покинет провинцию Эс-Сувайда на юге страны.