Бедным узбекистанцам государство предоставит беспроцентные ссуды на запуск своего бизнеса

Власти Узбекистана внедрили новую систему предоставления беспроцентных ссуд для малоимущих семей. Деньги можно использовать на открытие собственного бизнеса, например, на закупки необходимого оборудования или пополнение оборотных средств.

Условия получения финансовой помощи от государства прописаны в постановлении президента республики Шавката Мирзиёева, которое вступило в силу 18 февраля.

В документе отмечено, что меры поддержки вводятся в рамках реализации задач, предусмотренных программой «От бедности к процветанию». Так, гражданам, включенным в реестры бедных семей и лиц, нуждающихся в социальной защите, предоставят беспроцентные ссуды в размере до 50 базовых расчетных величин (БРВ) — 1,87 млн сумов ($1440) — на срок от шести месяцев до трех лет. Причем средства можно потратить исключительно на запуск своего бизнес-проекта.

На особых условиях выделят деньги тем, кто планирует заняться фермерством или садоводством. В данном случае предполагается ссуда сроком на пять лет с шестимесячным льготным периодом. Максимум можно получить 200 БРВ — 75 млн сумов ($5770). Помощь можно будет направить на бурение водяных скважин, приобретение насосных агрегатов, установку систем капельного орошения, прокладку электросетей для нужд хозяйства.

Президентским постановлением также предусмотрены субсидии до 10 минимальных размеров оплаты труда (11,5 млн сумов, или $890) для освободившихся из заключения граждан, которые намереваются заняться бизнесом или ремесленничеством.

Есть льготы и для предпринимателей, создающих рабочие места. Они могут претендовать на беспроцентную ссуду до 10 БРВ (3,75 млн сумов, или $288) за каждого нового сотрудника, если наймут безработных или членов бедных семей, желающих стать самозанятыми в качестве домохозяек.

Кроме того, бизнесмены, которые поделятся опытом с малоимущими гражданами и помогут им обрести постоянный источник дохода, вправе получить грант в размере 3 БРВ (1,1 млн сумов, или $86) за каждую бедную семью, но не более 30 базовых расчетных величин в совокупности. При этом 40% средств государство предоставит в виде аванса, остальное после того, как представитель бедной семьи зарегистрируется в качестве предпринимателя или самозанятого лица.

Как подчеркивается в постановлении, система выделения субсидий и иной финансовой помощи предназначена для обеспечения нуждающихся слоев населения работой, приносящей доход, а также для реализации деловых инициатив граждан. Планируется, что таким образом до конца текущего года средства получат свыше 140 тысяч человек.