Казахстанская нефть транспортируется по КТК без ограничений

Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляется без ограничений, в штатном режиме. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана.

"Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

Ранее 17 февраля КТК сообщил, что в Кавказском районе Кубани семь беспилотников атаковали крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию консорциума - "Кропоткинскую".

"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - сообщил КТК.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через Россию.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.