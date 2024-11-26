Казахстан хочет увеличить транзит нефти в обход России в 13 раз

Казахстан изучает возможность увеличения ежегодного объема поставки нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Таким образом, объем снабжения по трубопроводу может вырасти более чем в 13 раз.

"Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов снабжения казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров", – заявил министр, которого цитируют казахстанские СМИ.

Конкретных сроков он не назвал.

Увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану сократить более 80% поставок, которые сейчас идут через Россию, уточняет Reuters.

Казахстан отправляет сырую нефть танкерами через Каспийское море на экспорт по трубопроводу БТД, пересекающему Азербайджан, Грузию и Турцию.

По словам министра, в этом году Казахстан экспортирует 68,8 млн тонн нефти, в том числе 55,4 млн тонн по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск.

В целях диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД в прошлом году. Госнефтекомпания Азербайджана и "КазМунайГаз" подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.