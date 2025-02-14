Лукашенко намерен обсудить с Путиным сотрудничество в сфере развития микроэлектроники. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития белорусской микроэлектроники в ходе посещения ОАО "Интеграл", на котором речь шла о модернизация отрасли в рамках программы развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года.

Лукашенко поинтересовался, как выполняется программа, назрели ли актуальные изменения и дополнения.

"Это еще и важно перед встречей с президентом Путиным, чтобы мы могли скорректировать наши шаги, а может быть, что-то и добавить. Как меня информируют, определенные результаты есть", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, продукция микроэлектроники будет востребована еще много десятилетий, а может быть, и века.

"Это основа изделий силовой и промышленной электроники, а также для космоса, где надо учитывать воздействие радиации, радиопомех. Совместно с нашими российскими партнерами мы определили критически важную элементную базу для освоения. Все это легло в основу программы развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года, в рамках этой программы мы и производим свою модернизацию", - рассказал пенсионер.

Ранее Лукашенко после своих перевыборов 26 января заявлял о планах совершить первый визит в Москву.