Лукашенко и Путин переговорят в среду

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко и вручит ему орден святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщил Юрий Ушаков, который является помощником Путина.

По его словам, Лукашенко награжден за "выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, укрепление дружественных связей между россиянами и белорусами, а также большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства". Указ о награждении Лукашенко был подписан 30 августа.

Ушаков отметил, что встреча Путина и Лукашенко станет уже восьмой в текущем году.